У стильних джинсах та на підборах: колишня дружина Тома Круза сходила на модний показ

45-річна американська акторка Кеті Голмс, яка також є колишньою дружиною Тома Круза, відвідала Тиждень моди у Парижі. Вона побувала на показі бренду Patou, що презентував колекцію високої моди осінь-зима 2024-2025.

Вигляд Кеті мала дуже стильний і нагадувала більше не мешканку Нью-Йорка, а парижанку. На акторці була синя сорочка з червоним коміром і ґудзиками, яку вона носила у поєднанні з білою майкою. Також Голмс одягла сині зручні широкі джинси.

Завершила своє вбрання зірка чорними туфлями на підборах, білою сумкою, макіяжем та лаконічним трохи недбалим укладанням.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Ця поява Кеті на публіці відбулася після того, як ЗМІ повідомили, що її єдина дочка, яку вона народила у шлюбі з Крузом, відмовилася від прізвища батька. Нібито на випускному у школі вона була представлена як Сурі Голмс.

Нагадаємо, що Круз багато років не спілкується із дочкою. Причиною цього стало те, що 2012 року Кеті Голмс подала на розлучення і вимагал для себе повної опіки над дочкою. Вона також заявила, що відмовляється від саєнтологічних переконань і вирішила виховувати Сурі у католицькій вірі.

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