У стильних джинсах та на підборах: колишня дружина Тома Круза сходила на модний показ

Зірка потрапила під приціл папараці.
45-річна американська акторка Кеті Голмс, яка також є колишньою дружиною Тома Круза, відвідала Тиждень моди у Парижі. Вона побувала на показі бренду Patou, що презентував колекцію високої моди осінь-зима 2024-2025.
Вигляд Кеті мала дуже стильний і нагадувала більше не мешканку Нью-Йорка, а парижанку. На акторці була синя сорочка з червоним коміром і ґудзиками, яку вона носила у поєднанні з білою майкою. Також Голмс одягла сині зручні широкі джинси.
Завершила своє вбрання зірка чорними туфлями на підборах, білою сумкою, макіяжем та лаконічним трохи недбалим укладанням.
Ця поява Кеті на публіці відбулася після того, як ЗМІ повідомили, що її єдина дочка, яку вона народила у шлюбі з Крузом, відмовилася від прізвища батька. Нібито на випускному у школі вона була представлена як Сурі Голмс.
Нагадаємо, що Круз багато років не спілкується із дочкою. Причиною цього стало те, що 2012 року Кеті Голмс подала на розлучення і вимагал для себе повної опіки над дочкою. Вона також заявила, що відмовляється від саєнтологічних переконань і вирішила виховувати Сурі у католицькій вірі.
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