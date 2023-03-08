У стильних джинсах, жилетці та краватці: Дженна Ортега під прицілом фотографів

Дівчина мала простий та стильний вигляд, проте її образ трохи нагадав шкільну форму.

Головна героїня популярного серіалу від Netflix "Венздей" — 20-річна Дженна Ортега — потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку, коли вийшла з машини та прямувала на вечерю до ресторану Lattanzi Cucina Italiana.

Цього разу, порівняно з її нещодавніми готичними вбраннями, акторка була одягнена досить скромно.

На молодій зірці були стильні широкі джинси, які вона поєднала з білою сорочкою, червоною оксамитовою жилеткою та зеленою краваткою. Образ Дженна завершила теплою курткою, сумкою на довгому ремінці та укладанням.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

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