У стильних купальниках: учасниця шоу "Холостяк-10" похизувалася стрункою фігурою

Аліна Ляшук поділилася знімками з відпочинку.
Учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" Аліна Ляшук відпочивала у Єгипті, звідки опублікувала світлини і відео у різних стильних купальниках.
Дівчина похизувалася стрункою фігурою у бікіні з квітковим принтом.
Потім Аліна показала, як вона у червоній кепці і романтичному білому купальнику з воланом на ліфі каталася на дошці.
Красуня також виклала пікантне відео, на якому вона спокусливо позує, відкидаючи волосся з води на спину. Ляшук продемонструвала пружні сідниці на камеру.
Раніше фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" - Дана Оханська - у чорному купальнику показала на камеру пружні сідниці.
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