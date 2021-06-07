У стильних купальниках: учасниця шоу "Холостяк-10" похизувалася стрункою фігурою

Аліна Ляшук поділилася знімками з відпочинку.

Учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" Аліна Ляшук відпочивала у Єгипті, звідки опублікувала світлини і відео у різних стильних купальниках.

Дівчина похизувалася стрункою фігурою у бікіні з квітковим принтом.

Аліна Ляшук / Instagram Аліни Ляшук

Потім Аліна показала, як вона у червоній кепці і романтичному білому купальнику з воланом на ліфі каталася на дошці.

Аліна Ляшук / Instagram Аліни Ляшук

Красуня також виклала пікантне відео, на якому вона спокусливо позує, відкидаючи волосся з води на спину. Ляшук продемонструвала пружні сідниці на камеру.

Раніше фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" - Дана Оханська - у чорному купальнику показала на камеру пружні сідниці.

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