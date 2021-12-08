У стильних образах: дочка Майкла Джексона вручила нагороду Кардашянам

23-річна донька Майкла Джексона з'явилася на церемонії People's Choice Awards, що відбулася 7 грудня у Санта-Моніці. Щороку премія присуджується діячам попкультури за підсумками голосування.

На червоній доріжці Періс з'явилася у коричневій сукні від Vivienne Westwood із колекції 2020 року. Вбрання мало декольте-серце, багато оборок і драпувань. Оригінальності сукні додавала синя облямівка на декольте та подолі, а також об'ємний бант збоку. Доповнили це вбрання картаті босоніжки на високій платформі та прикраси.

Періс Джексон / Associated Press

Друге вбрання, в якому дівчина вийшла на сцену, щоб представити переможця в номінації "Реаліті-шоу року", до речі, в ній переміг проєкт "Сімейство Кардашян", стала сукня у бордовому кольорі, на одне плече та з аплікацією.

Періс Джексон / Getty Images

На сцену за престижною нагородою вийшли не всі представники зіркового сімейства, а лише Глоя, Кім та їхня мати Кріс Дженнер.

Кім, Глоє Кардашян та Кріс Дженнер / Getty Images

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