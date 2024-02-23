У стильних образах: українська модель Юлія Ратнер на Тижні моди у Мілані

У Мілані стартував Тиждень моди, який триватиме від 20 до 26 лютого. На подіумах різні бренди представлять свої колекції осінь-зима 2024-2025.

Зокрема в межах цього заходу відбулися покази брендів Emporio Armani та Genny, у яких взяла участь українська модель – Юлія Ратнер.

Дівчина вже профі у світі моди, оскільки розпочала кар'єру у 15 років і вже встигла попрацювати з такими титанами як Valentino, Chanel та Elie Saab. Також Юлія брала участь у показах Tommy Hilfiger, Roberto Cavalli та Blumarine.

На подіумі цього разу Ратнер презентувала публіці чотири образи. Пропонуємо подивитися на вбрання детальніше.

На шоу Genny модель вийшла на подіум у гламурній сірій спідниці-олівці з лелітками та розрізом, яку поєднала з напівпрозорою блузою-боді. Також на Юлії були високі рукавички та чоботи.

Юлія Ратнер / Фото: Getty Images

Другий образ на цьому показі — чорна мінісукня з оксамиту, з глибоким декольте та креативними рукавами.

Юлія Ратнер / Фото: Getty Images

Під час шоу Armani модель презентувала два штанні костюми у ретро-стилі. Перший лук включав картаті штани, жакет, а також синю сорочку-туніку. Доповнювали образ оксамитовий берет та хустка на шиї.

Юлія Ратнер / Фото: Getty Images

Другий костюм був із вельвету ніжно-бірюзового відтінку, який цього разу доповнили великі сережки, оксамитова хустка на шиї. У руці Юлія тримала зелену сумку.

Юлія Ратнер / Фото: Getty Images

Згідно з інтерв'ю дівчини для видання Vogue, у модельний бізнес вона потрапила випадково.

"Мені було 15, я роздавала флаєри розплідника мейн-кунів. Моя начальниця поїхала в інше місто продавати кішку, покупець виявилася директором модельного агентства, бос показала їй мої фотографії — і за кілька хвилин мені зателефонували", — розповіла модель.

У своїх соцмережах дівчина активно підтримує Україну, публікує фото із прапором та проводить збори коштів для допомоги ЗСУ.

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