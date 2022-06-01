У стильних спортивних штанях та з улюбленою сумкою Dior: Дженніфер Лопес сфотографували у Каліфорнії

Дженніфер, як завжди, дуже зайнята роботою і дуже стильна. Пропонуємо розглянути повсякденний образ знаменитості ближче.
Голлівудська суперзірка Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли виходила зі свого розкішного білого автомобіля Bentley. Дженніфер була, як завжди, дуже стильною і одягла широкі штани в спортивному стилі Alamour the Label, укорочену толстовку від бренду Niyama Sol, білі кросівки від Nike і завершила лук улюбленою сумкою Dior.
Також знаменитість зібрала волосся в пучок, на очах у неї були сонцезахисні окуляри, а у вухах сережки-кільця від ювелірного бренду Jennifer Fisher.
Останнім часом Лопес часто з'являється на публіці. Наприклад, нещодавно її заскочили на вулиці з нареченим Беном Аффлеком за поцілунками на вулиці.
Читайте також:
- Не залишилася осторонь: Дженніфер Лопес виступить на італійському острові, щоб зібрати гроші для українців
- Що відомо про обручки, які Бен Аффлек подарував Дженніфер Лопес
- У пошуках будинку: Джей Ло і Бена Аффлека після оголошення про заручини сфотографували в Лос-Анджелесі