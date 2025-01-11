У стильній дублянці та з чорною сумкою: Кеті Голмс під прицілом папараці в Нью-Йорку

Фотографи знову помітили 46-річну акторку та колишню дружину Тома Круза.
Кеті Голмс часто гуляє містом у простих і повсякденних вбраннях, які заслуговують на увагу. Цього тижня вона потрапила під приціл папараці на вулиці у Нью-Йорку, коли йшла на роботу – до театру, де грає у виставі разом із акторкою Зої Дойч.
Голмс була одягнена того дня у сірий светр та вільні блакитні джинси, а також кросівки й шапку. Як верхній одяг вона обрала чорну дублянку з білим хутром від бренду Kuzyk.
Образ Голмс доповнила сонцезахисними окулярами та чорною сумкою-шоппером від Mansur Gavriel, з якою вже неодноразово була помічена на вулиці.
Раніше цю сумку Кеті поєднала з коричневою курткою та пальтом різних фасонів та довжини.
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