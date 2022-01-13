У стильній куртці та джинсах: Олег Винник потішив шанувальниць новими фото

У стильній куртці та джинсах: Олег Винник потішив шанувальниць новими фото

Артист у стильному аутфіті постав перед фотокамерою.

Олег Винник потішив шанувальниць в Instagram знімками із чорно-білої фотосесії.

Перед об'єктивом фотокамери артист постав светрі, стильній куртці з накладними кишенями та джинсах. На руках у нього було безліч браслетів та годинник. Образ Винник доповнив щетиною, яка додавала його луку брутальності.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

"Впевненою ходою крокуємо у рік тигра", - написав співак під світлиною.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

"Вовчиці", як завжди, у захваті від фото свого улюбленого артиста.

"Неперевершений", "Олеже, ви дуже крутий співак", "Красунчик", "Ти найкращий", "Я тебе кохаю", - написали у коментарях фоловери.

Нагадаємо, Винник у стильному аутфіті з'явився на обкладинці журналу.

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