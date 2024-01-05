У стильній шкіряній спідниці: чеська супермодель Кароліна Куркова під прицілом папараці

Зірка продемонструвала вечірній образ.
39-річна чеська супермодель та ексангел Victoria's Secret — Кароліна Куркова — потрапила під приціл папараці у Маямі, коли йшла до своєї машини. Зірку сфотографували увечері у стильному вбранні.
На Курковій була чорна шкіряна спідниця довжини міді, яку вона поєднала з водолазкою та чорно-білим укороченим жакетом.
Лук вона доповнила чорними туфлями на високих підборах, сумкою та срібними сережками-кільцями. Волосся Кароліна зібрала в низький пучок із проділом.
Нагадаємо, що Куркова ще й мама трьох дітей — двох синів та доньки. На своїй сторінці в Instagram вона часто ділиться знімками з дітьми і показує деталі свого життя.
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