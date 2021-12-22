У стильній сорочці та шкіряній куртці: Олег Скрипка привітав всіх з прийдешнім Новим роком

Заслужений артист України записав новорічне відеопривітання для українців.
Лідер гурту Vоплі Vідоплясова Олег Скрипка записав для читачів ТСН.ua відеопривітання з прийдешнім Новим роком.
Музикант побажав сім'ям здоров'я і процвітання.
"Всіх читачів ТСН.ua вітаю з Новим роком і Різдвом Христовим! Щастя, здоров'я і процвітання вашій родині! Сердечно Олег Скрипка", - сказав співак.
На відео Скрипка постав у стильній чорній сорочці з білим принтом, чорній шкіряній куртці та бейсболці.
Нагадаємо, новорічне відеопривітання записали також Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Санта Дімопулос, Ірина Федишин, Джамала і гурт KADNAY.
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