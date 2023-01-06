У стильній сорочці з принтом: Павло Зібров привітав читачів ТСН.ua з Новим роком і Різдвом

Павло Зібров записав для читачів і читачок ТСН.ua відеопривітання з Новим роком і Різдвом.

Співак впевнений у тому, що нинішній рік принесе всім українцям перемогу, мир, щастя і благополуччя.

"Я вітаю читачів і читачок Леді.ТСН.ua з Новим роком і Різдвом. Я впевнений, що 2023 рік буде успішним, здоровим, щасливим, мирним і переможним. З новим роком, Україно!", - сказав Павло Миколайович.

Павло Зібров привітав читачів ТСН.ua з Новим роком і Різдвом

На відео артист постав у стильній білій сорочці з цікавим флористичним принтом та із зображенням воїнів на конях.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров презентував кліп на душевну пісню "Новорічна ніч", якій вже понад 25 років. Режисеркою відеороботи виступила його донька – Діана Зіброва.

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