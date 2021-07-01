У стильній спідниці з декором і в ефектній блузі: Тіна Кунакі відвідала показ Jacquemus

Образ Тіни був дуже ефектним і привертав увагу.
Вчора, 30 червня, на кіностудії Cité du Cinéma в Сен-Дені, на північ від Парижа, відбувся показ нової колекції бренду Jacquemus. Захід відвідало безліч гостей, а на подіумі пройшлися відомі супермоделі. Однією з тих, хто відвідала показ, стала французька модель і дружина актора Венсана Касселя 24-річна Тіна Кунакі.
Дівчина з'явилася на показі в ефектному вбранні, яке складалося з чорної спідниці-олівця, прикрашеної безліччю жовтих китиць, а також чорної укороченої блузи з асиметричним низом і широкими рукавами. Доповнили цей образ маленька сумка Jacquemus і лаковані мюлі на високих підборах. Своє розкішне кучеряве волосся знаменита модель залишила просто розпущеним.
Нагадаємо, що зовсім нещодавно Тіна позувала на червоній доріжці заходу Bvlgari, який відбувався у Мілані. Тоді красуня вибрала білу плісовану сукню від французького модельєра Александра Вoтье.
Читайте також: Сходили на теніс: Тіну Кунакі сфотографували з молодшим братом-моделлю