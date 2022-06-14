Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У стильній сукні і з українським прапором: Оля Полякова виступила на благодійному концерті у Грузії

Дата публікації
Перегляди
96
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У стильній сукні і з українським прапором: Оля Полякова виступила на благодійному концерті у Грузії

Пресслужба

Українська артистка подякувала грузинам за підтримку.

Поки у Києві на станції столичного метро давала концерт грузинська співачка Ніно Катамадзе, Оля Полякова провела благодійний концерт у Тбілісі, особисто висловивши подяку всьому грузинському народу, який допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Пресслужба / ©
Пресслужба
Пресслужба / ©
Пресслужба

Понад 7 тисяч людей зібралися у "Новому палаці" у Тбілісі на благодійному концерті на підтримку України, який організував грузинський бізнесмен, кінопродюсер, ексучасник проєкту "Холостяк" - Іраклі Макацарія разом зі своїм благодійним фондом Save Ukraine. Серед глядачів у залі було багато українських дітей-біженців, деякі з них вийшли на сцену з синьо-жовтими прапорами під пісню Полякової "Щасливі люди".

Пресслужба / ©
Пресслужба

Під час концерту особливо емоційно звучала нова, поки що не видана пісня Полякової "Доленька", викликавши у пам‘яті  багатьох людей день 24 лютого, коли їхнє життя змінилося назавжди.

Пресслужба / ©
Пресслужба

Зі сцени Оля висловила данину поваги матерям, чиї сини добровільно пішли на фронт воювати за свободу України.

Пресслужба / ©
Пресслужба

"Грузинський народ, який випробував на собі не з чуток, що таке війна, відчуває спільність з усіма українцями, а деякі з них ризикують своїм життям, відправляючись в Україну воювати. Для багатьох грузинів ця війна є продовженням їхньої власної боротьби з Росією. Велика подяка та низький уклін матерям, чиї діти боронять українські землі. З початку війни пролито крові щонайменше десяти грузинів, що борються на боці України. Герої не вмирають!"

Пресслужба / ©
Пресслужба
Пресслужба / ©
Пресслужба

Пожертвування зробити можна було не лише купивши квитки, але також під час прямої трансляції. 

На сцені артистка постала у білій сукні із синім принтом тайдай. У руках вона тримала український стяг.

Пресслужба / ©
Пресслужба

Наступні благодійні концерти Олі Полякової відбудуться у Празі. Артистка дасть одразу два концерти – 30 червня та 1 липня. Обидва виступи відбудуться на сцені театру HYBERNIA.

Читайте також: 

Наступна публікація