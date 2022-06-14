У стильній сукні і з українським прапором: Оля Полякова виступила на благодійному концерті у Грузії

У стильній сукні і з українським прапором: Оля Полякова виступила на благодійному концерті у Грузії

Українська артистка подякувала грузинам за підтримку.

Поки у Києві на станції столичного метро давала концерт грузинська співачка Ніно Катамадзе, Оля Полякова провела благодійний концерт у Тбілісі, особисто висловивши подяку всьому грузинському народу, який допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Пресслужба

Пресслужба

Понад 7 тисяч людей зібралися у "Новому палаці" у Тбілісі на благодійному концерті на підтримку України, який організував грузинський бізнесмен, кінопродюсер, ексучасник проєкту "Холостяк" - Іраклі Макацарія разом зі своїм благодійним фондом Save Ukraine. Серед глядачів у залі було багато українських дітей-біженців, деякі з них вийшли на сцену з синьо-жовтими прапорами під пісню Полякової "Щасливі люди".

Пресслужба

Під час концерту особливо емоційно звучала нова, поки що не видана пісня Полякової "Доленька", викликавши у пам‘яті багатьох людей день 24 лютого, коли їхнє життя змінилося назавжди.

Пресслужба

Зі сцени Оля висловила данину поваги матерям, чиї сини добровільно пішли на фронт воювати за свободу України.

Пресслужба

"Грузинський народ, який випробував на собі не з чуток, що таке війна, відчуває спільність з усіма українцями, а деякі з них ризикують своїм життям, відправляючись в Україну воювати. Для багатьох грузинів ця війна є продовженням їхньої власної боротьби з Росією. Велика подяка та низький уклін матерям, чиї діти боронять українські землі. З початку війни пролито крові щонайменше десяти грузинів, що борються на боці України. Герої не вмирають!"

Пресслужба

Пресслужба

Пожертвування зробити можна було не лише купивши квитки, але також під час прямої трансляції.

На сцені артистка постала у білій сукні із синім принтом тайдай. У руках вона тримала український стяг.

Пресслужба

Наступні благодійні концерти Олі Полякової відбудуться у Празі. Артистка дасть одразу два концерти – 30 червня та 1 липня. Обидва виступи відбудуться на сцені театру HYBERNIA.

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