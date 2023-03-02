У стильній сукні та чоботях-панчохах: Розі Гантінгтон-Вайтлі на вулицях Парижа

Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі знаходиться на Тижні моди у Парижі. Зірка знову потрапила під приціл папараці.

Одягнена цього дня мама двох дітей була у темно-синій сукні міді із золотими ґудзиками та з довгими рукавами, доповнивши лук парою високих чобіт-панчох на шпильці. У руках Розі тримала пакет і сумку Louis Vuitton, світле довге волосся вона розпустила, а на обличчі у неї були маленькі чорні сонцезахисні окуляри.

Також нещодавно у Парижі модель відвідала показ бренду Saint Laurent сезону осінь-зима 2023-2024, що відбувся у рамках Тижня моди. На показі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася в пікантному аутфіті: бордовій трикотажній сукні максі, крізь яку просвічувалася спідня білизна. Декольте Розі мало привабливий вигляд.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

А нещодавно фотографи заскочили, як Розі пестила бойфренда, сидячи в першому ряді на модному показі. Вона ніжно тримала його за голову, гладила, дивилася на нього закоханими очима, а потім поцілувала у щоку.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

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