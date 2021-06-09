У стильній в'язаній сукні: акторку нової "Пліткарки" заскочили на зніманнях

Робота над мінісеріалом ще не завершена.

8 липня відбудеться прем'єра серіалу "Пліткарка", який стане перезавантаженням культового шоу двохтисячних. Цей серіал також буде розповідати про життя багатих школярів Нью-Йорка, підліткові проблеми, моду, стосунки та соціальні мережі.

Попри те, що до прем'єри залишився місяць, робота наш серіалом ще триває. Вчора фотографи зробили нові кадри зі знімального майданчика на якому були зазнімковані дві головні акторки майбутнього шоу — Джордан Александер і Вітні Пік. Дівчата явно грали непросту сцену, адже їм довелося кричати одна на одну. Вітні була одягнена в коротку спідницю і картату куртку.

"Пліткарка" / Getty Images

Також під приціл фотографів потрапила і сама Джордан. Дівчина була досить незвично одягнена, адже на ній була в'язана оверсайз сукня білого кольору з нашивками, яку вона поєднала з чобітьми на шпильці.

"Пліткарка" / Getty Images

Також в Мережі вже з'явився і перший трейлер серіалу, в якому глядачів познайомили зі всьому майбутніми головними героями.

Читайте також: Нові кадри з Нью-Йорка: акторів "Пліткарки" сфотографували під час знімань

Знімання серіалу "Пліткарка" (18 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання