У стильному ансамблі від Fendi: Ніколь Шерзінгер продемонструвала струнку фігуру і пишне декольте

45-річна ексучасниця Pussycat Doll відвідала б'юті-захід у Лондоні.
Ніколь Шерзінгер потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла на MAC Cosmetics The Face Show в Outernet, яке відбулося у межах Лондонського тижня моди.
Співачка обрала для свого виходу стильний чорний костюм із зображенням логотипу Fendi. Вбрання складалося із кроптопу, який ідеально підкреслив її пишне сексуальне декольте, та спідниці міді.
У цьому ансамблі Ніколь продемонструвала чудову фізичну форму.
Свій аутфіт вона доповнила темно-бежевими босоніжками на шпильках із акцентними чорними ремінцями.
Шерзінгер зібрала волосся у хвіст, випустивши спереду пасма, зробила макіяж смокі-айс і завершила лук чорними манікюром та педикюром.
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