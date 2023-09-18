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У стильному ансамблі від Fendi: Ніколь Шерзінгер продемонструвала струнку фігуру і пишне декольте

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У стильному ансамблі від Fendi: Ніколь Шерзінгер продемонструвала струнку фігуру і пишне декольте

Ніколь Шерзінгер / Фото: Getty Images

45-річна ексучасниця Pussycat Doll відвідала б'юті-захід у Лондоні.

Ніколь Шерзінгер потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла на MAC Cosmetics The Face Show в Outernet, яке відбулося у межах Лондонського тижня моди.

Співачка обрала для свого виходу стильний чорний костюм із зображенням логотипу  Fendi. Вбрання складалося із кроптопу, який ідеально підкреслив її пишне сексуальне декольте, та спідниці міді.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images
Ніколь Шерзінгер / Фото: Getty Images

У цьому ансамблі Ніколь продемонструвала чудову фізичну форму.

Свій аутфіт вона доповнила темно-бежевими босоніжками на шпильках із акцентними чорними ремінцями.

Шерзінгер зібрала волосся у хвіст, випустивши спереду пасма, зробила макіяж смокі-айс і завершила лук чорними манікюром та педикюром.

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