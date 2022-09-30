У стильному аутфіті від Burberry: чарівна Джулія Робертс на світському заході

54-річна акторка має струнку фігуру, тому, що б вона не одягла, у всьому вона має гарний вигляд.

Джулія Робертс відвідала церемонію вручення премії Justice Albi Awards фонду Clooney Foundation у Нью-Йорку, яку організували вперше Амаль і Джордж Клуні.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Перед фотографами Джулія постала у стильному образі від Burberry із колекції Resort 2023, який складався із чорної спідниці максі, чорної сорочки з контрастними атласними біло-помаранчевими смужками і чорного жакету із рожево-помаранчевими смужками.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Вбрання акторка доповнила чорними шкіряними туфлями, розкішним годинником з камінням і елегантними сережками-кільцями.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Робертс зробила зачіску з локонами, вечірній макіяж і завершила лук бордовим манікюром.

Чарівна усмішка Джулії додала її аутфіту ще більшої краси.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, господиня вечора Амаль Клуні сяяла у кокетливій золотисто-сріблястій сукні від Atelier Versace із торочкою з бісеру та патєток.

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