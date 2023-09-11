У стильному бікіні лаймового відтінку: мокра британська зірка реаліті продемонструвала бездоганну фігуру

Ексучасниця британського реалітішоу "Острів кохання" Олівія Гокінс потішила фоловерів в Instagram гарячою світлиною з відпочинку.

Красуня сфотографувалася в басейні. На ній був яскравий смугастий купальник у різні відтінки лайму.

Олівія Гокінс/Instagram

Гокінс скупалася в басейні і похизувалася бездоганною фігурою та легкою гарною засмагою. Вона має дуже сексуальний вигляд.

Нагадаємо, минулого разу Олівія Гокнс продемонструвала пружні сідниці у чорному купальнику.

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