У стильному бікіні лаймового відтінку: мокра британська зірка реаліті продемонструвала бездоганну фігуру

Олівія Гокінс зробила у басейні пікантне фото.
Ексучасниця британського реалітішоу "Острів кохання" Олівія Гокінс потішила фоловерів в Instagram гарячою світлиною з відпочинку.
Красуня сфотографувалася в басейні. На ній був яскравий смугастий купальник у різні відтінки лайму.
Гокінс скупалася в басейні і похизувалася бездоганною фігурою та легкою гарною засмагою. Вона має дуже сексуальний вигляд.
Нагадаємо, минулого разу Олівія Гокнс продемонструвала пружні сідниці у чорному купальнику.
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