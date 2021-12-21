У стильному білому костюмі: Alyosha похизувалася гарним аутфітом

Співачка Alyosha приїхала до свого рідного міста Запоріжжя та поділилася новими фото у блогу.

На знімках, які зірка опублікувала в Instagram, вона зображена в білому костюмі, що складається з жакету та штанів-кльош. У Alyosha вечірній макіяж, волосся розпущене і зачесане назад, а нігті нафарбовані темним лаком.

"Запоріжжя! Рідне місто моє! Запоріжжя! Добре, що ти є!", — підписала кадри артистка.

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Раніше Alyosha публікувала у блогу кілька фотографій у небесно-блакитній сукні від @magazin_vladis. Схоже, що в цьому образі артистка брала участь у фотосеті. Вбрання приспущене з плечей, з V-подібним вирізом на декольте та рукавами-ліхтариками, що одягаються окремо. Образ співачки доповнювала красива зачіска хвилями та макіяж, а також золота прикраса на шиї.

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