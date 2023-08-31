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У стильному блейзері та мініспідниці: Розі Гантінгтон-Вайтлі на вулицях Парижа

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У стильному блейзері та мініспідниці: Розі Гантінгтон-Вайтлі на вулицях Парижа

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі була помічена на Вандомській площі в Парижі.

36-річна модель і мати двох дітей мала чудовий вигляд, демонструючи довгі ноги в мініспідниці у поєднанні зі строгим приталеним блейзером до тону і білим топом у рубчик. Літній образ Розі доповнила бежевими сандалями Chanel та сумкою Valentino.

Розі зібрала волосся в низький пучок і одягла прямокутні окуляри.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Під час прогулянок Лос-Анджелесом Розі Хантінгтон-Уайтлі теж часто фотографують. Одного разу під час таких виходів модель сяяла у сукні міді кольору хакі з американською проймою, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
238
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