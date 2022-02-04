У стильному блейзері та з сумкою Hermes: Кейт Мосс проводить час у Лондоні, поки її сестра у рехабі

У стильному блейзері та з сумкою Hermes: Кейт Мосс проводить час у Лондоні, поки її сестра у рехабі

Зараз Кейт чудово виглядає, проте її молодша сестра, схоже, вирішила повторити її долю.

48-річну британську супермодель Кейт Мосс сфотографували у Лондоні, коли вона виходила з готелю Dorchester. Зірка була одягнена в чорні джинси-скіні, двобортний блейзер із золотими ґудзиками від Giambattista Valli та чоботи від Isabel Marant. У руці Кейт тримала сумку Hermes, у якій лежав шарф.

Кейт Мосс / Getty Images

Згідно з Daily Mail, під приціл папараці Кейт потрапила через кілька днів після того, як стало відомо, що її молодша зведена сестра Лотті Мосс вирушила на лікування в рехаб до США. Дівчина має залежність від психотропних припаратів, тому проходитиме реабілітацію в Аризоні.

Але сама Лотті спочатку цю інформацію спростувала, назвавши брехливою.

Лотті Мосс / Instagram Лотті Мосс

Потім таки опублікувала в Instagram пост, у якому зізналася, що все ж лікується та просить поваги до приватного життя.

Лотті Мосс / Instagram Лотті Мосс

Нагадаємо, що Кейт теж на піку популярності захоплювалася алкоголем та наркотиками і неодноразово проходила лікування в реабілітаційних центрах. У 90-х вона була однією з найвідоміших моделей "героїнового шику" — провокаційного напрямку в моді, що характеризувався блідою шкірою, темними колами навколо очей і худорлявістю.

Кейт Мосс / Getty Images

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