У стильному бомбері і лосинах: супермодель Карлі Клосс позувала у новій фотосесії для Adidas

Все більше знаменитостей починають співпрацювати з цією спортивною маркою.

Американська модель Карлі Клосс взяла участь у новій фотосесії, яка була організована для її нової колаборації з брендом Adidas. 28-річна знаменитість позувала на вулицях Нью-Йорка в оливковому бомбері фасону "кажан" і топі, які поєднала з чорними лосинами і кросівками. Ці речі увійшли до нової колекції бренду — Karlie Kloss x Adidas.

Кайлі Клосс / Getty Images

Образ ексмоделі Victoria's Secret доповнили високий кінський хвіст і макіяж в спокійній і натуральній гамі. Презентація відбувалася за допомогою забрендованого фургона і схоже, що цю ідею Карлі підгледіла у своєї колеги Кендалл Дженнер, яка таким же чином зовсім нещодавно презентувала свій бренд текіли.

Кайлі Клосс / Getty Images

У новій колекції Karlie Kloss x Adidas речі представлені в чорному і оливковому кольорі, які були натхненні природою.

Карлі не єдина знаменитість, яка співпрацює з Adidas. Раніше свої успішні колекції запустили також Каньє Вест і Бейонсе.

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