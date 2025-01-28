У стильному бомбері і спідниці з блискавками: зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан на фешншоу Dior

Зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан відвідала показ кутюрної колекції сезону весна-літо 2025 бренду Christian Dior, який відбувся у межах Паризького Тижня моди.

Там акторка з'явилася у чорному ансамблі від французького Дому моди. На ній був стильний бомбер із ефектом пом'ятості на блискавці і з розстебнутими блискавками на плечах. Його акторка одягла поверх чорного боді з асиметричним верхом, який поєднала зі спідницею міді з блискавками по боках і чорними щільними колготами.

Нікола Коглан / Фото: Getty Images

Аутфіт Нікола доповнила чорними лакованими гостроносими слінгбеками і шкіряною сумкою із золотим логотипом CD. Зірка розпустила волосся і зробила макіяж смокі-айс.

Нагадаємо, Нікола Коглан продемонструвала на церемонії вручення премії "Еммі" ефектний аутфіт в екстравагантній срібній сукні з паєтками від бренду Prabal Gurung.

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