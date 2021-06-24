У стильному червоному костюмі чоловічого крою: новий розкішний лук Мей Маск у Нью-Йорку

У стильному червоному костюмі чоловічого крою: новий розкішний лук Мей Маск у Нью-Йорку

Вона вибрала простий, але яскравий образ з цікавими аксесуарами.

73-річна мама Ілона Маска, письменниця Мей Макс, відвідала нью-йоркську прем'єру документального фільму американської співачки Мері Джей Блайдж "Моє життя". Захід выдбувався в Лінкольн-центрі 23 червня.

Мей вибрала для заходу ефектний червоний штанний костюм чоловічого крою, під який також підібрала чорну блузу і туфлі без підборів. У руці Мей тримала синю сумку з аплікацією, а на руках у неї був гарний манікюр.

Доповнили образ знаменитості ідеальне укладання і макіяж з акцентом на яскраві губи.

Мей Маск / Getty Images

Це ж захід відвідала й українська модель Аліна Байкова. Дівчина продемонструвала повністю чорний ансамбль, який доповнила незвичайною сумкою-книжкою.

Аліна Байкова / Getty Images

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