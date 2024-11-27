У стильному кардигані, джинсах і кедах: Ярослава Магучіх показала знімки з нового фотосету

Українська легкоатлетка та чемпіонка Олімпійських ігор-2024 поділилася з фоловерами своїми новими світлинами.

Ярослава Магучіх показала підписників в Instagram свою нову фотосесію, яка вийшла легкою і позитивною.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Спортсменка позувала на шкіряному кріслі у фотостудії. Вона була одягнена у стильний кардиган, чорні широкі джинси і білі шкарпетки, які поєднала з білими кедами на товстій підошві.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Ярослава зробила гарну зачіску з локонами, ніжний макіяж і одягла на шию навушники.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Нагадаємо, Ярослава Магучіх на церемонії Athlete of the Year Awards-2024 з'явилася у смарагдовій сукні від українського бренду КЕL. На шиї у неї був ланцюжок із особливою підвіскою у вигляді слова Dnipro.

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