У стильному комбінезоні без бретельок: Демі Мур з доньками в сукнях завітала на відкриття ресторану

61-річна зіркова мати з доньками продемонстрували стрункі фігури на івенті в Лас-Вегасі.

Демі Мур разом зі своїми доньками – Румер і Скаут Вілліс – відвідала відкриття одного з ресторанів у Лас-Вегасі.

Демі постала там у стильному чорному комбінезоні без бретельок, з тканинним поясом на талії і великими накладними кишенями на штанинах з боків. Вона розпустила волосся, зробила макіяж з акцентом на очах і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Румер підкреслила струнку фігуру обтислою сукнею шоколадного відтінку, а Скаут одягла чорну коротку сукню-кейп із шовку.

Нагадаємо, Демі Мур у фотосетах для глянців продемонструвала два стильні образи у штанних костюмах — сірому маскулінному в поєднанні з білою сорочкою та костюмі з вузькими штанями з лампасами.

Читайте також:

Демі Мур у розкішному вбранні (24 фото)