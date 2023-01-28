У стильному костюмі і з червоною помадою: "винищувачка вампірів" Сара Мішель Геллар знялася у фотосеті в Мілані

Сара Мішель Геллар взяла участь у фотосесії для промокампанії телесеріалу "Вовча зграя", який незабаром вийде на стримінговій платформі Paramount+. У ньому акторка зіграла слідчу Крістін Ремсі, яка розслідує пожежі у лісі і має знайти палія.

Фотосет відбувся у Мілані на тлі собору.

Сара постала у стильному світлому костюмі, який складався із двобортного подовженого жакета з атласними лацканами і прямих штанів. На плечі зірка накинула пальто такого самого кольору. Вбрання вона скомбінувала з чорними блискучими туфлями на шпильках.

Сара Мішель Геллар / Фото: Getty Images

Аутфіт Мішель Геллар доповнила низьким пучком, макіяжем із акцентом на червоній помаді, цікавими сережками з перлами і золотими каблучками з діамантами.

Сара Мішель Геллар / Фото: Getty Images

Про серіал:

Двоє підлітків опинилися у лісовій пожежу у Каліфорнії. Внаслідок поранення у них з'являються надприродні здібності – вони стали перевертнями.

Підлітки знайомляться зі своїми ровесниками, яких усиновив лісник. Ті розповідають їм історію про дивну пожежу, яка сталася 16 років тому. Всі разом вони намагаються розгадати таємницю, яка їх об’єднує.

Нагадаємо, на презентації серіалу у Лос-Анджелесі Сара Мішель з'явилася у "голій" мінісукні від Oscar de la Renta з квітковою аплікацією, бісером, паєтками і камінням.

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