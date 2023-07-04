У стильному костюмі та ажурних туфлях: Олександра Даддаріо на шоу Christian Dior

37-річна знаменитість продемонструвала стильний лук, приїхавши на шоу Дому Christian Dior. На Олександрі був білий топ, короткий молочний жакет і спідниця міді з високою талією і тонким поясом. Костюм гармонійно поєднувався з ажурними туфлями-човниками в тон на підборах та маленькою сумкою.

Олександра Даддаріо / Фото: Getty Images

Олександра Дадаріо зробила легкий денний макіяж, акцентувавши увагу на своїй природній красі і доповнила образ лаконічними золотими сережками-висячками.

Показ Christian Dior у Парижі також відвідали аторки Розамунд Пайк, Наталі Портман, Елізабет Дебікі та грецька принцеса Марія-Олімпія.

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