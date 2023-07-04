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У стильному костюмі та ажурних туфлях: Олександра Даддаріо на шоу Christian Dior

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
558
Час на прочитання
1 хв
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У стильному костюмі та ажурних туфлях: Олександра Даддаріо на шоу Christian Dior

Олександра Даддаріо / Фото: Getty Images

Паризький тиждень моди відвідала голлівудська акторка Олександра Даддаріо.

37-річна знаменитість продемонструвала стильний лук, приїхавши на шоу Дому Christian Dior. На Олександрі був білий топ, короткий молочний жакет і спідниця міді з високою талією і тонким поясом. Костюм гармонійно поєднувався з ажурними туфлями-човниками в тон на підборах та маленькою сумкою.

Олександра Даддаріо / © Getty Images
Олександра Даддаріо / Фото: Getty Images

Олександра Дадаріо зробила легкий денний макіяж, акцентувавши увагу на своїй природній красі і доповнила образ лаконічними золотими сережками-висячками.

Показ Christian Dior у Парижі також відвідали аторки Розамунд Пайк, Наталі Портман, Елізабет Дебікі та грецька принцеса Марія-Олімпія.

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Дата публікації
Перегляди
558
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