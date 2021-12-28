У стильному костюмі та бюстгальтері: переможниця "Холостяка-10" похизувалася образом lady in red

Даша Ульянова продемонструвала свій аутфіт, в якому вона з'явилася на музичній телепередачі.
Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк" – Даша Ульянова – показала фоловерам в Instagram фото свого нового образу. У ньому красуня з'явилася в ефірі музичної передачі, яку вона веде.
Перед об'єктивом фотокамери дівчина постала у червоному костюмі, який складався з жакету оверсайз та штанів. Під жакетом на Даші був червоний бюстгальтер.
Ульяновій зробили недбалий пучок та макіяж із чорними стрілками. Свій лук вона доповнила прикрасами на шиї та у вухах.
Ще Даша опублікувала світлини з відпочинку у Монако. Дівчина вирішила сфотографуватись на балконі свого номера в готелі. Вона позувала у білому халаті і з порожньою чашкою, як це роблять багато інстадівчат.
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