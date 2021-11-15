У стильному костюмі та грубих черевиках: Крістен Стюарт відвідала світський захід у Лос-Анджелесі

Акторка Крістен Стюарт та режисер Пабло Ларраїн відвідали захід The Contenders Film у DGA Theater Complex у Лос-Анджелесі, де розповіли про свій новий фільм "Спенсер".

На публіці Крістен з'явилася у стильному коричневому штанному костюмі в клітинку, молочно-білому топі та взута у грубі черевики. Волосся її було скуйовджене і розпущене, на обличчі був гарний макіяж, а на шиї – улюблена прикраса.

Під час інтерв'ю Крістен розповіла про свій зв'язок зі своїм реальним персонажем, принцесою Діаною. "Я не з тих, у кого були дуже розвинені стосунки з нею як фігурою або з королівською сім'єю загалом, але я не зіграла б цю роль, якби не любила її", — сказала вона.

Крістен Стюарт і Пабло Ларраїн / Getty Images

Режисер Пабло Ларраїн також розповів про письменника Стівена Найта та про рішення зробити королівську родину "фоном" у цій історії. "Це момент, коли вона вирішує вийти з цього шлюбу. І це рішення складне. Я вважаю, що вона знаходить свою особистість і вирішує рухатися далі. Вона була в занадто тісному шлюбі... Вона розуміє, що може жити зі своїми дітьми поза цієї структури, цієї установи".

Фільм, нагадаємо, розповідає про те, як принцеса Діана під час різдвяних канікул у Сандрінгемі ухвалює рішення про розлучення з принцом Чарльзом.

Крістен Стюарт / Getty Images

Крістен вже багато критикували за цю роботу, але, схоже, сама акторка вважає, що чудово впоралася із завданням. Вперше фільм був показаний на Венеційському кінофестивалі цієї осені.

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