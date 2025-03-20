У стильному костюмі та на підборах: Кейт Гадсон сходила на баскетбол

Дівчат зазнімкували на грі між командами Los Angeles Lakers та Denver Nuggets на Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі.

45-річна акторка була у коричневому штанному костюмі, чорному топі та високих чорних чоботях на підборах. Вона взяла з собою чорну сумку від Chanel, біляве волосся зібрала в хвіст і зробила простий денний макіяж.

Кейт Гадсон із дочкою Рані на баскетбольному матчі / Фото: Getty Images

Її дочка Рані була у чорній водолазці, дуже широких джинсах і взута в руді черевики від Timberland, а також у жовтій майці Los Angeles Lakers і такій самій бейсболці на голові.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як акторка Олівія Вайлд була заскочена зі своїм бойфрендом на баскетболі.

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