У стильному костюмі та окулярах: Анджеліну Джолі сфотографували з 15-річною дочкою Вів'єн

48-річна акторка вийшла у світ з дочкою від ексчоловіка Бреда Піта.

15-річна дочка Анджеліни Джолі вкрай рідко потрапляє до об'єктивів фотографів, але останнім часом вона виявила бажання допомагати матері у роботі над бродвейським мюзиклом. Тепер практично щодня титуловану акторку та її дочку бачать дорогою на роботу в нью-йоркському театрі.

Також вони відвідують інші вистави. 19 серпня Анджеліна та Вів'єн побували разом у театрі Уолтера Керра, де показували бродвейське шоу "Гейдстаун".

Джолі обрала ідеальний образ для виходу у світ — бежевий аутфіт, який складався з топу та штанного костюма. Також вона доповнила лук сонцезахисними окулярами, прикрасами з діамантами та сумкою від бренду Celine.

Анджеліна Джолі та її дочка Вів'єн / Фото: Getty Images

Вів'єн одяглася значно простіше, ніж її знаменита мама і була трохи збентежена увагою преси. Дівчинка мала вигляд типового підлітка, оскільки одягла базову футболку оверсайз бузкового кольору та вільні бежеві штани. Образ Вів'єн доповнили кеди.

Анджеліна Джолі та її дочка Вів'єн / Фото: Getty Images

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