У стильному костюмі та окулярах: Анджеліну Джолі сфотографували з 15-річною дочкою Вів'єн

48-річна акторка вийшла у світ з дочкою від ексчоловіка Бреда Піта.
15-річна дочка Анджеліни Джолі вкрай рідко потрапляє до об'єктивів фотографів, але останнім часом вона виявила бажання допомагати матері у роботі над бродвейським мюзиклом. Тепер практично щодня титуловану акторку та її дочку бачать дорогою на роботу в нью-йоркському театрі.
Також вони відвідують інші вистави. 19 серпня Анджеліна та Вів'єн побували разом у театрі Уолтера Керра, де показували бродвейське шоу "Гейдстаун".
Джолі обрала ідеальний образ для виходу у світ — бежевий аутфіт, який складався з топу та штанного костюма. Також вона доповнила лук сонцезахисними окулярами, прикрасами з діамантами та сумкою від бренду Celine.
Вів'єн одяглася значно простіше, ніж її знаменита мама і була трохи збентежена увагою преси. Дівчинка мала вигляд типового підлітка, оскільки одягла базову футболку оверсайз бузкового кольору та вільні бежеві штани. Образ Вів'єн доповнили кеди.
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