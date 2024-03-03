У стильному костюмі та топі з лелітками: Сальма Гаєк відвідала показ Alexander McQueen у Парижі

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ британського Модного дому Alexander McQueen, заснованого 1992 року дизайнером Александром Макквіном. Шоу цієї марки завжди відвідують знаменитості і цього разу у першому ряду показу сиділа акторка Сальма Гаєк.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Зірка з'явилася на заході у чорному класичному костюмі, який включав приталений жакет із шовковими лацканами та одним ґудзиком, та чорні штани. Під жакетом у зірки був ефектний і сміливий срібний топ з дуже глибоким декольте, який акцентував увагу на грудях.

Також образ Сальма доповнила чорною квадратною сумкою із фактурної шкіри та із золотою ручкою, зробила макіяж та розпустила волосся. Прикраси до цього аутфіту вона підбрала лаконічні — кілька браслетів та ланцюжок із підвіскою.

Сальма Гаєк позує для фото з Shygirl — британською реперкою / Фото: Getty Images

На Тижнях моди Сальма частий гість, наприклад, нещодавно вона та її чоловік Франсуа-Анрі Піно сходили на показ Bottega Veneta у Мілані. Тоді 57-річна акторка з'явилася на показі у чорному трикотажному топі та спідниці у принт леопарда, яку поєднала з грубими чорними черевиками на платформі.

Франсуа-Анрі Піно та Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

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