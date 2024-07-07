У стильному костюмі та в компанії чоловіка: Сальма Гаєк сходила на Вімблдон

Сальма Гаєк та її чоловік Франсуа-Анрі Піно були зазнімковані на Вімблдонському тенісному турнірі, який проходить у Лондоні.

У Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету 57-річна Сальма Гаєк з'явилася у смугастому топі, темно-синіх штанях зі стрілками та короткому твідовому жакеті. В руках акторка тримала білу сумку, на її пальці виблискувало дві каблучки, одна з яких була з діамантом, також Гаєк розпустила блискуче чорне волосся і зробила легкий макіяж, підкресливши губи. На обличчі зірка мала чорні сонцезахисні окуляри.

Сальма Гаєк та Франсуа-Анрі Піно / Фото: Getty Images

Її чоловік 62-річний бізнесмен Франсуа-Анрі Піно був у елегантному пісочному костюмі, світлій сорочці та з синьою краваткою. Це перша поява пари на Вімблдоні цього року.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як леді Амелія Віндзор була помічена на трибунах Вімблдона з хлопцем, а в пресі тепер говорять, що це її бойфренд.

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