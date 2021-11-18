У стильному костюмі та з красивою зачіскою: Сіара відвідала Білий дім

Співачка зустрілася з першою леді США.
Учора, 17 листопада, Сіара завітала до Білого дому, щоб виступити там на тему вакцинації дітей віком від 5 до 11 років від COVID-19. Її зустріла господиня будинку — Джилл Байден.
Артистка прийшла разом зі своїми дітьми: 7-річним сином Захіром, 4-річною донькою Сієнною та однорічним сином Віном.
Перша леді зі співачкою та її дітьми вийшли на балкон, де їх зазнімкували фотографи.
Сіара мала чудовий вигляд. Вона повернула собі допологову форму. Одягнена знаменитість була у стильний білий костюм, який складався з подовженого жакету та прямих штанів.
Поки співачка виступала на пресбрифінгу, її маленький син повзав поряд. Це мало дуже милий вигляд.
Волосся їй уклали у гарну зачіску з кучерями і зробили ніжний макіяж. У вухах вона мала лаконічні сережки.
А пані Байден була одягнена у золоту в'язану сукню довжини міді від американського бренду St. John. На талії у неї був пояс-ланцюжок із золотою пряжкою.
Читайте також: