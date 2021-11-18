У стильному костюмі та з красивою зачіскою: Сіара відвідала Білий дім

У стильному костюмі та з красивою зачіскою: Сіара відвідала Білий дім

Співачка зустрілася з першою леді США.

Учора, 17 листопада, Сіара завітала до Білого дому, щоб виступити там на тему вакцинації дітей віком від 5 до 11 років від COVID-19. Її зустріла господиня будинку — Джилл Байден.

Сіара / Associated Press

Артистка прийшла разом зі своїми дітьми: 7-річним сином Захіром, 4-річною донькою Сієнною та однорічним сином Віном.

Перша леді зі співачкою та її дітьми вийшли на балкон, де їх зазнімкували фотографи.

Сіара / Associated Press

Сіара мала чудовий вигляд. Вона повернула собі допологову форму. Одягнена знаменитість була у стильний білий костюм, який складався з подовженого жакету та прямих штанів.

Сіара / Associated Press

Поки співачка виступала на пресбрифінгу, її маленький син повзав поряд. Це мало дуже милий вигляд.

Сіара / Getty Images

Волосся їй уклали у гарну зачіску з кучерями і зробили ніжний макіяж. У вухах вона мала лаконічні сережки.

А пані Байден була одягнена у золоту в'язану сукню довжини міді від американського бренду St. John. На талії у неї був пояс-ланцюжок із золотою пряжкою.

Джилл Байден / Associated Press

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