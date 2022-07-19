У стильному костюмі-трійці: Ана де Армас на прем'єрі фільму "Сіра людина" у Берліні

Зараз акторка має дуже щільний графік, оскільки 22 липня на Netflix відбудеться прем'єра її нового фільму. "Сіра людина" стала найдорожчим проєктом оригінального виробництва сервісу з бюджетом 200 мільйонів доларів.

Акторка Ана де Армас вкотре вийшла на червону доріжку, це сталося наступного дня після звісток про весілля її колишнього коханого Бена Аффлека з Дженніфер Лопес. Нагадаємо, що пара пробула у стосунках близько десяти місяців і часто потрапляла під приціл папараці у Каліфорнії.

Ана з'явилася 18 липня на спеціальній закритій прем'єрі фільму Netflix "Сіра людина", що відбувалася у Бенрліні. Перед фотографами акторка позувала у темно-синьому штанному костюмі-трійці від бренду Louis Vuitton та сірих босоніжках.

Ана де Армас / Фото: Getty Images

Образ де Армас доповнив макіяж із червоною помадою на губах, лаконічна зачіска у вигляді високого хвоста та кілька діамантових прикрас зокрема: кольє Albemarle від бренду Garrard та сережки від Anita Ko.

Ана де Армас / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що минулого тижня Ана також продемонструвала сукню від французького Дому Louis Vuitton з колекції Cruise 2023. Вбрання мало V-подібне декольте, тонкі бретельки і незвичайну спідницю, що нагадувала чи то кольчугу, чи то квіти. Верх сукні був повністю розшитий паєтками, а одягалася вона як боді.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

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