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У стильному костюмі-трійці: модель Карлі Клосс сходила в кіно

У стильному костюмі-трійці: модель Карлі Клосс сходила в кіно

Карлі Клосс / Фото: Getty Images

32-річна модель Карлі Клос відвідала показ фільмів "Everybody's Fight" та "Журавськи проти Техасу" у кінотеатрі Chase Park Plaza Cinemas у Сент-Луїсі.

Екс"ангел" Victoria's Secret та молода мама двох синів обрала для виходу у світ стильний сірий штанний костюм-трійку в тонку смужку, що складався з топу, подовженого жакету та широких штанів. Аутфіт Карлі доповнила чорними гостроносими туфлями на підборах, лаконічною підвіскою на шиї, сережками-кільцями у вухах, а також зробила легкий макіяж.

Карлі Клосс / © Getty Images
Карлі Клосс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, фільм "Журавскі проти Техасу" – документальна стрічка, в якій розповідається історія Аманди Журавскі, яка постраждала через заборону аборту (через суворі закони в Техасі). Жінці було відмовлено в екстреній процедурі під час важкої вагітності, що призвело до колапсу матки та небезпечного для життя септичного шоку.

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