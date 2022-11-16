У стильному костюмі з екошкіри: Джессіка Біл потрапила під приціл папараці після презентації

40-річна знаменитість стала підприємицею.
Джессіка Біл була дуже стильною, коли її помітили у Нью-Йорку після презентації її нового дитячого знеболювального засобу. Захід відбувався у готелі Crosby.
Акторка і тепер ще й бізнесвумен продемонструвала перед камерами образ із екошкіри коричнево-бордового відтінку, що складався з широких штанів та сорочки з цікавими вирізами на рукавах.
Свій лук вона доповнила туфлями на високих підборах, а на плечі накинула пальто карамельного відтінку. Цей образ завершили легкий макіяж, діамантові прикраси та укладання. У руці Джессіка несла пляшку з водою.
Дружина Джастіна Тімберлейка заснувала разом із Джеремі Адамсом компанію з виробництва безрецептурних препаратів дітей без штучних ароматизаторів, барвників чи підсолоджувачів.
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