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У стильному костюмі з екошкіри: Джессіка Біл потрапила під приціл папараці після презентації

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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78
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У стильному костюмі з екошкіри: Джессіка Біл потрапила під приціл папараці після презентації

Джессіка Біл / Фото: Getty Images

40-річна знаменитість стала підприємицею.

Джессіка Біл була дуже стильною, коли її помітили у Нью-Йорку після презентації її нового дитячого знеболювального засобу. Захід відбувався у готелі Crosby.

Акторка і тепер ще й бізнесвумен продемонструвала перед камерами образ із екошкіри коричнево-бордового відтінку, що складався з широких штанів та сорочки з цікавими вирізами на рукавах.

Свій лук вона доповнила туфлями на високих підборах, а на плечі накинула пальто карамельного відтінку. Цей образ завершили легкий макіяж, діамантові прикраси та укладання. У руці Джессіка несла пляшку з водою.

Джессіка Біл / © Getty Images
Джессіка Біл / Фото: Getty Images

Дружина Джастіна Тімберлейка заснувала разом із Джеремі Адамсом компанію з виробництва безрецептурних препаратів дітей без штучних ароматизаторів, барвників чи підсолоджувачів.

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Дата публікації
Перегляди
78
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