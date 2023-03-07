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У стильному костюмі, з фіолетовими тінями і перлинним намистом: ефектний вихід Біллі Портера

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У стильному костюмі, з фіолетовими тінями і перлинним намистом: ефектний вихід Біллі Портера

Біллі Портер / Фото: Associated Press

53-річний актор любить привертати до себе увагу яскравими луками.

Білі Портер відвідав прем'єру телешоу "Керол Бернетт: 90 років сміху та кохання", яка відбулася в Avalon Hollywood у Лос-Анджелесі. В ефір NBC телешоу покажуть 26 квітня, у день народження американської акторки, комедіантки і співачки Керол Бернетт.

Актор обрав для свого виходу стильний білосніжний ансамбль. На ньому був костюм із цікавою вишивкою і принтом, сорочка і чорні туфлі.

Біллі Портер / © Associated Press
Біллі Портер / Фото: Associated Press

Аутфіт Біллі доповнив широкополим блідо-ліловим капелюхом. Особливу увагу актор приділив аксесуарам: у вухах у нього були діамантові сережки-зірочки, на шиї перлинні намиста з діамантовими підвісками і золотий широкий ланцюжок, а пальцях – масивні каблучки з великим камінням.

Портер також зробив макіяж, підкресливши очі фіолетовими тінями.

Біллі Портер / © Associated Press
Біллі Портер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, епатажний Біллі Портер у вельветовому костюмі від Puma, чудернацькому капелюсі і з золотими віями прийшов на прем’єру спортивної комедії - "80 для Бреді".

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Дата публікації
Перегляди
477
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