У стильному костюмі з квітами і на шпильках: зірка "Гри престолів" в об'єктивах папараці

Зірка серіалів "Гра престолів" і "Тед Лассо" Ганна Веддінгем потрапила до об'єктивів папараці біля FOX Studios у Нью-Йорку.

Акторка мала ефектний вигляд. На ній був чорний топ і чорний костюм із зеленими квітами і золотистими смужками, який складався із приталеного жакета і штанів-кльош.

Ганна Веддінгем / Фото: Getty Images

Вбрання вона доповнила чорними лакованими туфлями на шпильках. Ганна зробила укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою і прикрасила вуха великими золотими сережками.

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