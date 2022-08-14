У стильному костюмі зі стразами: зірка серіалу "Анатомія Грей" Еллен Помпео відвідала вечірку

Зірка світу рукоділля та домашнього затишку Марта Стюарт відкрила у Лас-Вегасі, у готелі Paris, свій новий ресторан The Bedford.

Вечірку з нагоди відкриття закладу відвідала акторка Еллен Помпео, відома за роллю Мередіт Грей у культовому медичному серіалі "Анатомія Грей", де вона знімається від 2005 року.

Еллен Помпео / Фото: Getty Images

Для заходу Еллен обрала гламурний вечірній костюм від бренду Lapointe, який складався з широких штанів і топу з довгими рукавами, що були прикрашені блискучими стразами. Доповнили образ телезірки сріблясті босоніжки, укладання та масивні сережки у вухах.

А ось Марта Стюарт одягла жовту довгу сукню від Valentino з пір'ям на рукавах, яку доповнила її великими сережками.

Еллен Помпео, Марта Стюарт та Снуп Догг / Фото: Getty Images

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