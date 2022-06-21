У стильному купальнику і в компанії коханого: Кім Кардашян показала фото з відпочинку на острові

Зірка реаліті показала фоловерам, як провела свою відпустку на Таїті.
Кім Кардашян опублікувала в Instagram цілу серію знімків з відпустки, яку вона провела у компанії свого бойфренда Піта Девідсона на приватному острові Марлона Брандо на Таїті.
Девідсон влаштував для своєї коханої фотосесію на пляжі, біля пальм і в океані.
Інстадіва постала у стильному сріблясто-чорному купальнику від Body Glove.
Піт зазнімкував також, як Кім каталася і просто позувала на Sup-борді.
На кількох кадрах закохані постали разом.
Нагадаємо, Кардашян зіпсувала сукню Мерілін Монро за 5 мільйонів.
Читайте також: