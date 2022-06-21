У стильному купальнику і в компанії коханого: Кім Кардашян показала фото з відпочинку на острові

У стильному купальнику і в компанії коханого: Кім Кардашян показала фото з відпочинку на острові

Зірка реаліті показала фоловерам, як провела свою відпустку на Таїті.

Кім Кардашян опублікувала в Instagram цілу серію знімків з відпустки, яку вона провела у компанії свого бойфренда Піта Девідсона на приватному острові Марлона Брандо на Таїті.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Девідсон влаштував для своєї коханої фотосесію на пляжі, біля пальм і в океані.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Інстадіва постала у стильному сріблясто-чорному купальнику від Body Glove.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Піт зазнімкував також, як Кім каталася і просто позувала на Sup-борді.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

На кількох кадрах закохані постали разом.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, Кардашян зіпсувала сукню Мерілін Монро за 5 мільйонів.

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