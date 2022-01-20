У стильному купальнику на пляжі: Надя Дорофєєва продемонструвала сексуальну п'яту точку

Співачка під час своєї відпустки у Тулумі тішить фоловерів пікантними фото у купальниках.
Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram пікантне фото із мексиканського відпочинку. Красуня позував, лежачи на пляжі.
На ній був стильний купальник, який складався з апельсинового ліфа та трав'яних плавок-стрингів. Співачка блиснула сексуальними та пружними сідницями.
"Під такою фоткою має бути філософський підпис, але його не буде", — написала Дорофєєва.
У цих самих плавках та у синьому кроптопі артистка продемонструвала струнку фігуру спереду. Надя має просто чудовий вигляд.
"Мої нові правила відпустки:
- не ставити будильник
- спорт хоча б 2 рази
- їсти місцеву їжу
- пити
- знайомитися з новими людьми
- читати
- захищати шкіру
- слухати нову музику
- залипати у тік-ток
- зробити красиві фотографії
- медитувати
- намагатися не працювати, ну хоча б намагатися".
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