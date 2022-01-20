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У стильному купальнику на пляжі: Надя Дорофєєва продемонструвала сексуальну п'яту точку

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У стильному купальнику на пляжі: Надя Дорофєєва продемонструвала сексуальну п'яту точку

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка під час своєї відпустки у Тулумі тішить фоловерів пікантними фото у купальниках.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram пікантне фото із мексиканського відпочинку. Красуня позував, лежачи на пляжі.

На ній був стильний купальник, який складався з апельсинового ліфа та трав'яних плавок-стрингів. Співачка блиснула сексуальними та пружними сідницями.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

"Під такою фоткою має бути філософський підпис, але його не буде", — написала Дорофєєва.

У цих самих плавках та у синьому кроптопі артистка продемонструвала струнку фігуру спереду. Надя має просто чудовий вигляд.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

"Мої нові правила відпустки:

  •  не ставити будильник
  • спорт хоча б 2 рази 
  • їсти місцеву їжу
  • пити
  • знайомитися з новими людьми
  • читати
  • захищати шкіру
  • слухати нову музику
  • залипати у тік-ток
  • зробити красиві фотографії
  • медитувати
  • намагатися не працювати, ну хоча б намагатися".

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