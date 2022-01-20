У стильному купальнику на пляжі: Надя Дорофєєва продемонструвала сексуальну п'яту точку

У стильному купальнику на пляжі: Надя Дорофєєва продемонструвала сексуальну п'яту точку

Співачка під час своєї відпустки у Тулумі тішить фоловерів пікантними фото у купальниках.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram пікантне фото із мексиканського відпочинку. Красуня позував, лежачи на пляжі.

На ній був стильний купальник, який складався з апельсинового ліфа та трав'яних плавок-стрингів. Співачка блиснула сексуальними та пружними сідницями.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

"Під такою фоткою має бути філософський підпис, але його не буде", — написала Дорофєєва.

У цих самих плавках та у синьому кроптопі артистка продемонструвала струнку фігуру спереду. Надя має просто чудовий вигляд.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

"Мої нові правила відпустки:

не ставити будильник

спорт хоча б 2 рази

їсти місцеву їжу

пити

знайомитися з новими людьми

читати

захищати шкіру

слухати нову музику

залипати у тік-ток

зробити красиві фотографії

медитувати

намагатися не працювати, ну хоча б намагатися".

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