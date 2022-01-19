У стильному луку та з сумкою за 9500 доларів: Кейт Мосс заскочили в Лондоні

У стильному луку та з сумкою за 9500 доларів: Кейт Мосс заскочили в Лондоні

Британська супермодель Кейт Мосс знову потрапила під приціл фотографів у Лондоні.

48-річну знаменитість, у якої нещодавно був день народження, сфотографували на шляху до ресторану Чекконі в Мейфер. Одягнена модель була в червону сорочку, чорні широкі штани та чорний оксамитовий жакет, взута у шкіряні чоботи на стійких підборах, а в руках несла стьобану сумку Chanel 2.55 – класику, яка ніколи не виходить із моди.

Кейт Мосс / Getty Images

Вартість такої сумки на сайті бренду 9500 доларів.

Сумка Chanel 2.55 / chanel.com

Свій образ Кейт Мосс також доповнила парою золотих сережок з камінням, простою зачіскою та великими сонцезахисними окулярами на обличчі.

Нагадаємо, свій день народження модель також святкувала з рідними в ресторані. Одягнена того дня зірка була в чорний блейзер поверх чорної сукні з поясом і взута в шкіряні чоботи на високих підборах. В руках у Кейт була сумка зі зміїної шкіри від Fendi на короткій ручці. Також на шиї виблискувала тонка прикраса, сережки були у вухах, а на обличчі – великі сонцезахисні окуляри.

Кейт Мосс / Getty Images

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