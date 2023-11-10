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У стильному луку та з новою зачіскою: Єва Лонгорія сяяла на світському заході

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У стильному луку та з новою зачіскою: Єва Лонгорія сяяла на світському заході

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Єва Лонгорія відвідала захід, організований Домом Chanel у Музеї кіно Академії у Лос-Анджелесі.

Захід відбувся в Академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі і був присвячений вшануванню жінок-режисерок-початківців. Для світського виходу Єва обрала сміливий чорний топ із довгими рукавами з паєтками та укорочений чорно-білий жакет від Chanel. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" також була в чорних штанях-кльош із завищеною талією, гостроносих туфлях і доповнила образ стьобаною сумкою Chanel.

Єва Лонгорія / © Associated Press
Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Лонгорія зробила нову зачіску бобкаре, а в макіяжі, як завжди, підкреслила очі і зробила акцент на яскравих губах. З аксесуарів її образ також доповнювали сережки-висячки від Chanel, кілька ланцюгів на шиї від цього ж бренду та кілець каблучок.

Єва Лонгорія / © Associated Press
Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Зірковий захід також відвідала дочка Ванесси Параді – Лілі-Роуз Депп, приїхавши в короткому жакеті та мініспідниці.

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Дата публікації
Перегляди
825
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