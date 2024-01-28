У стильному луку та з собакою в слінгу: Демі Мур сходила на вечірку

Знаменитість одягла чорну водолазку та елегантні сірі штани зі стрілками та блакитними туфлями на підборах. Також Мур одягла довге чорне пальто та в руках тримала чорну сумку на коротких ручках Schiaparelli Anatomy.

Через плече у неї висів слінг, у якому акторка несла свого маленького собаку. Вона доповнила образ кількома сережками з діамантами і зробила легкий макіяж, щоб підкреслити її природну красу.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше цього тижня Демі Мур у сукні з пікантним декольте сяяла на прем'єрі серіалу "Ворожність: Капоті проти Лебедів", який відбувся в Нью-Йорку.

Демі Мур / Фото: Associated Press

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