У стильному м'ятному костюмі: Кейт Бланшетт на показі фільму в Сіднеї

Акторка та режисер представили свій новий фільм "Новенький" у Сіднеї. 54-річна Кейт Бланшетт мала розкішний вигляд в м'ятному штанному костюмі, який складався з подовженого блейзера з чорними лацканами і штанів вільного крою в тон. До образу зірка підібрала сорочку та чорну краватку, а також взула чорні гостроносі туфлі на підборах.

Кейт Бланшетт та Ворік Торнтон / Фото: Getty Images

У Бланшетт було лаконічне укладання легкими хвилями, вона підібрала до луку кілька золотих сережок і зробила дуже легкий макіяж на обличчі. Зірка мала розслаблений вигляд, коли позувала поряд із режисером фільму Ворвіком Торнтоном на червоній доріжці.

Днем раніше вони разом представили стрічку у театрі Астор у Мельбурні. Там Кейт Бланшелл з'явилася у чорному комбінезоні із дуже пікантним декольте, до якого підібрала білий жакет.

Кейт Бланшетт та Ворік Торнтон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, дія фільму "Новенький" відбувається в Австралії 1940-х років. Це історія дев'ятирічного хлопчика-сироти-аборигена, який глибокої ночі прибуває до віддаленого монастиря, яким керує черниця (Кейт Бланшетт). Присутність хлопчика в монастирі порушує тонко збалансований світ у цій історії про духовну боротьбу та ціну виживання.

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