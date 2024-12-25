У стильному образі і з милим песиком: переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан побувала на івенті у Києві

Дівчина прийшла на б'ютізахід зі своїм домашнім улюбленцем.

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Анна Богдан – відвідала презентацію нової лінійки дифузорів для дому Alcohol Drop від українського бренду Sister’s Aroma.

На івенті Анна постала у стильному образі. На ній був чорний шкіряний топ із високою горловиною і без рукавів, чорна кофта і джинси у вінтажному стилі.

Анна Богдан

Аутфіт дівчина доповнила чорними ботильйонами на грубій підошві і стійких підборах, а також чорною сумкою із золотистою фурнітурою.

Анна Богдан

Богдан зібрала кучеряве волосся у хвіст, зробила ніжний макіяж і завершила лук золотими сережками-кільцями та каблучками з камінням.

Анна Богдан

На захід із собою Богдан взяла свого домашнього улюбленця – милого песика, який також залюбки позував фотографу. Він також мав стильний вигляд у блакитному светрику.

Анна Богдан

Анна Богдан

Анна Богдан

Нагадаємо, учасниця "Холостяка-10" і переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" – Анна Неплях – сходила на івент у чорному боді з сексуальним декольте і білій спідниця міді А-силуету.

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