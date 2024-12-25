У стильному образі і з милим песиком: переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан побувала на івенті у Києві

Дівчина прийшла на б'ютізахід зі своїм домашнім улюбленцем.
Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Анна Богдан – відвідала презентацію нової лінійки дифузорів для дому Alcohol Drop від українського бренду Sister’s Aroma.
На івенті Анна постала у стильному образі. На ній був чорний шкіряний топ із високою горловиною і без рукавів, чорна кофта і джинси у вінтажному стилі.
Аутфіт дівчина доповнила чорними ботильйонами на грубій підошві і стійких підборах, а також чорною сумкою із золотистою фурнітурою.
Богдан зібрала кучеряве волосся у хвіст, зробила ніжний макіяж і завершила лук золотими сережками-кільцями та каблучками з камінням.
На захід із собою Богдан взяла свого домашнього улюбленця – милого песика, який також залюбки позував фотографу. Він також мав стильний вигляд у блакитному светрику.
Нагадаємо, учасниця "Холостяка-10" і переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" – Анна Неплях – сходила на івент у чорному боді з сексуальним декольте і білій спідниця міді А-силуету.
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