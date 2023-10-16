У стильному пальті і теплому светрі: Джада Пінкетт-Сміт у всьому білому з'явилася на вулицях Нью-Йорка

Акторка в образі total white сходила на шоу.

Джада Пінкетт-Сміт потрапила до об'єктивів папараці біля будівлі, де знімають Today Show у Нью-Йорку.

Акторка мала стильний вигляд у всьому білому. На ній було пальто з бежевими ґудзиками, светр у рубчик із високою горловиною і мішкуваті штани, завужені внизу.

Джада Пінкетт-Сміт / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що зверху Джада добре утеплилася, взута вона була у відкриті босоніжки на високій танкетці. Через плече у неї висіла триколірна сумочка на ланцюжку.

Свій лук Пінкетт-Сміт доповнила короткою білявою зачіскою, масивними сонцезахисними окулярами йі золотими сережками з камінням. Вона нафарбувала губи прозорим блиском і завершила аутфіт ніжно-рожевим довгим манікюром.

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