У стильному пальті і з сумкою з мультяшним принтом: Кеті Голмс під прицілом папараці

Фотографи заскочили 46-річну акторку та колишню дружину Тома Круза на вулицях Нью-Йорка.

Кеті Голмс потрапила до об'єктивів папараці, коли вона йшла на репетицію театральної вистави. Побачивши фотографів, вона їм мило усміхнулась.

Зірка була одягнена у двобортне пальто темно-бежевого кольору, сірий светр і широкі джинси. Вбрання вона доповнила чорними балетками.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Волосся Кеті зібрала у недбалий пучок і одягла на обличчя сонцезахисні окуляри. На плечі у неї висіла чорна шкіряна сумка-шопер, а в руці вона несла яскраву сумку з мультяшним принтом.

Нагадаємо, минулого разу Кеті Голмс з'явилася на вулицях міста у сірому пальті, джинсах у вінтажному стилі і в'язаному бордовому кепі.

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